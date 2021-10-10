العثور على جثة شخص مذبوحًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

عثر أهالي قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، على جثة عجوز مذبوحًا على بحر أبو الأخضر، بالقرب من كوبري الحوشة وعزبة شلبي.

تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بعُثور أهالى قرية الغار دائرة مركز الزقازيق على جثة شخص مسن مذبوحًا علي بحر أبو الأخضر.

انتقل فريق من ضباط مباحث المديرية وضباط قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لرجل مسن في أواخر الخمسينات من عمره، وأن مجهولون حاولوا سرقة دراجته البخارية "موتسيكل" أثناء الصيد علي شاطئ بحر أبو الأخضر بالقرب من كوبري الحوشة وعزبة شلبي، إلا أنه قاومهم وحاول منعهم من سرقة دراجته البخارية ما جعلهم يذبحوه وسرقوها وفروا هربًا.

واستدعت الأجهزة الأمنية فريق من المعمل الجنائي لمعاينة مكان الجثة وفحصها، كما انتقلت النيابة العامة رفقة المعمل الجنائي لمعاينة الجثة ومكان الواقعة، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط المكان واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفي الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

حرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها، كما أمرت بالبحث عن كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتفريغها لتحديد هوية الجناة مرتكبي الحادث، فيما لا يزال فريق البحث الجنائي يجري البحث عن مرتكبي الواقعة للقبض عليهم. ​