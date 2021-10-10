ولي عهد أبوظبي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز العلاقات

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي.



ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ، بزيارة الرئيس فيلكس تشيسكيدي والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، متمنيا لجمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس فيلكس تشيسكيدي، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تنميته على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.