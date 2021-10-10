الكاظمي: أتممنا واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أنه أتم واجبه ووعده بإجراء انتخابات نزيهة آمنة.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها".

واعرب الكاظمي عن شكره لـ"شعبنا الكريم، وكل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الامن، والامم المتحدة والمرجعية الدينية الرشيدة".

وشهد العراق، اليوم الأحد، الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية المبكرة في بغداد والمحافظات، وبدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحاً وأغلقت وانتهت عند الساسدة مساءً.