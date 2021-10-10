الداخلية العراقية: جميع أماكن تخزين صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية "آمنة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أن جميع أماكن تخزين صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية "آمنة".



وأكدت خلية الإعلام الأمني بالعراق، نجاح خطة تأمين الانتخابات، فيما أكدت ضبط 190 مخالفاً.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، لوكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قامت بواجبها، وخطتها كانت واضحة، ولم تغلق طرقا، والوضع الأمني كان جيداً، والتنسيق الأمني والاستخباري كان عالياً وبالتالي نجحت خطة تأمين الانتخابات".

وأشار إلى أن "الانتخابات عكست صورتين الاولى هي الديمقراطية الحقيقية والأخرى الانسيابية في العملية الانتخابية في العراق"، مبينا أن "يوم الانتخاب كان مؤمنا من جميع النواحي".

وتابع أن "الساعتين الأخيرتين شهدتا توافدا كبيرا جداً من الناخبين"، موضحا أن "الكثافة واضحة وأكبر في الساعة الأخيرة".