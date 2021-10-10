اخبار العالم

تسجيل 28647 إصابة جديدة بكورونا و 962 حالة وفاة بروسيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 28647 إصابة جديدة بكورونا و 962 حالة وفاة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 28647 إصابة جديدة بفيروس و962 حالة وفاة بينما تماثل للشفاء 17274 مريضا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 7 ملايين و775 ألفا و365 إصابة، وإجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 216 ألفا و415 حالة وفاة، وإجمالي المتعافين 6 ملايين و858 ألفا و119 شخصا.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا