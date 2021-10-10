شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 28647 إصابة جديدة بكورونا و 962 حالة وفاة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا تسجيل 28647 إصابة جديدة بفيروس كورونا و962 حالة وفاة بينما تماثل للشفاء 17274 مريضا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكرت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 7 ملايين و775 ألفا و365 إصابة، وإجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء 216 ألفا و415 حالة وفاة، وإجمالي المتعافين 6 ملايين و858 ألفا و119 شخصا.