دبي تضبط أكبر قضية مخدرات بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت شرطة دبي، اليوم الأحد، عن ضبط 500 كيلوجرام من الكوكايين بقيمة أكثر من 500 مليون درهم بقصد الاتجار والترويج.



وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، نجحت شرطة دبي، في الكشف عن تفاصيل العملية ومداهمة المتهم والقبض عليه، في عملية نوعية أطلق عليها اسم "العقرب"، والتي تعتبر أكبر قضية مخدرات على مستوى المنطقة.

وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، على بذل جهود حثيثة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضح أن عملية "العقرب" ترسخ حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترجمة نهج الدولة في التعاون البناء مع الأجهزة الشرطية في العالم، تحت مظلة وزارة الداخلية، والتصدي للجريمة في كل مكان، والمساهمة بقوة مع الدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن من الجرائم العابرة للحدود.

فيما أكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن عملية القبض على المتهم، تميزت بالحرفية العالية عبر مراقبة تحركات المتهم على مدار الساعة، وصولاً إلى ساعة الصفر والمداهمة، وذلك بعد وصول معلومات تفيد بأن تشكيلاً عصابياً دولياً أدخل كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من الجنسية الشرق أوسطية المتواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج.

وأضاف حارب، أنه فور تلقي المعلومة، شكلوا فريق عمل متخصصاً لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقاً بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع.