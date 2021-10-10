بدء محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

بدأت في الجزائر، اليوم الأحد، محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مع مسؤولين سابقين بتهم فساد وتزوير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.



وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة، المستشار وشقيق رئيس الجمهورية السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، ووزير العدل السابق الطيب لوح، ورجل الأعمال علي حداد، ومتهمين آخرين.

ووُجهت إلى هؤلاء تهم ”إساءة استغلال الوظيفة“ و“إعاقة السير الحسن للعدالة“ و“التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية“.

وكان من المقرر بدء المحاكمة في 27 أيلول/سبتمبر، لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.

وتم توقيف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في أيار/مايو 2019، وحوكم في محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة ”التآمر ضد سلطة الدولة والجيش“.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لمتابعته في قضايا أخرى.

ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في نيسان/أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وسجن وحاكم وأدان العديد من المسؤولين ورجال الأعمال.