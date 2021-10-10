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فى أول يوم دراسة.. النائب محمد تيسير مطر يتفقد مدارس "البساتين ودار السلام"

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القاهرة - سامية سيد - تفقد النائب البرلماني محمد تيسير مطر، أمين لجنة السر بمجلس النواب، عددا من مدارس دار السلام في أولى أيام العام الدراسي الجديد.

 

وصاحب "مطر" في زيارته إلى مدارس مصطفى كامل الإعدادية، مصطفى كامل الابتدائية، الشيماء الثانوية بنات، والهلال الأحمر، كلا من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وأحمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و عبد العزيز حسن، مدير إدارة دار السلام والبساتين.

 

واطمأن "مطر" على سير الدراسة في يومها الأول وشدد على ضرورة التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وإيجاد حلول لتقليل الكثافة ومنع التزاحم.

 

كما تحدث "مطر" مع عدد من الطلاب وطالبهم بضرورة الانتظام والالتزام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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