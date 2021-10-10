شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تستعد لوضع خطة عملها.. ومكافحة الإرهاب أبرز الاختصاصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي لعقد اجتماعا الاسبوع القادم، لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والتي تتمحور في ضوء اختصاصاتها.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى التي أجريت الأسبوع الماضي، أسفرت عن فوز النائب احمد العوضى برئاستها وكل من النائبين أحمد يحى وإبراهيم المصرى بوكالتها، ومحمد راضى بأمانه السر، وذلك بالتزكية.