قناة السويس شريان للتجارة العالمية.. تعرف على نمو إيراداتها خلال 4 سنوات

القاهرة - سامية سيد - تعد قناة السويس شریانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 10 % من إجمالى حركة التجارة العالمية، ما يناهز 25 % من إجمالى حركة البضائع عالميا، و 100 % من إجمالى تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى كونها من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

ونظرا لكون قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، فإنها تحقق للسفن العابرة وفرا فى الوقت والمسافة، ومن ثم خفضا فى تكلفة التشغيل، ما يعطى القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية

وفي هذا الصدد، نستعرض تطورات إيرادات قناة السويس والمستهدف منها خلال العام الجاري 21/22، في ضوء ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعلنتها وزيرة التخطيط أمام البرلمان ( النواب، الشيوخ) :

1- بلغت قيمة الايرادات خلال العام المالي 2018/2019 نحو 5.74 مليار دولار.

2- بلغت قيمة الايرادات خلال العام المالي 2019/2020 نحو 5.71 مليار دولار.

3- بلغت قيمة الايرادات خلال العام المالي 2020/2021 نحو 5.84 مليار دولار.

4- من المستهدف أن تبلغ قيمة الإيرادات خلال العام المالى الجارى 2021/2022 نحو 6 مليار دولار.