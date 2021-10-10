شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلانها.. التفاصيل الكاملة لتشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع، أن يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة القادمة تشكيل اللجنة العامة للمجلس، لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، كأحد المكونات الرئيسية بالمجلس.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا آلية تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ في ضوء المادة اللائحة المنظمة والتي تقضي بأن تشكل اللجنةالعامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :

أولاً – الوكيلين

ثانيا – رؤساء اللجان النوعية

ثالثا – ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعاً – خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، علي أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علي الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.

ووفقا للمادة (26) من قانون لائحة مجلس الشيوخ، فأنه يدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنةأثناء نظر المسائل المبينة في المادة (28) من اللائحة.

وجاءت المادة (28) لتقضي أنه بالإضافة إلي اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي : أولاً – مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يري رئيس المجلس إحالتها إليها . ثانيا – دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوي المهمة التي تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير علي المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.