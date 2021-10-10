شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: معرض تراثنا يظهر اهتمام الدولة بالحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمركز مصر للمعارض الدولية، دلالة قاطعة على اهتمام الدولة المصرية بالحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة.

وأشار حزب إرادة جيل في بيان اليوم الأحد، إلى أن الحرف اليدوية تعد أحد أشكال مقومات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المؤتمرات والمعارض التي ترعاها الدولة ومنها معرض تراثنا تعد خطوة كبيرة في مجال دعم الصناعة وتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد، فضلا عن الترويج لمنتجات مصرية 100%.

وأكد أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بهذه الحرف والمنتجات التراثية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، مشيرا إلي أن الحكومة توفر كافة الدعم لهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالتمويل أو دراسة الجدوى أو حتى التسويق.