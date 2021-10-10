شكرا لقرائتكم خبر عن ​بأمر القانون.. حضور 85% من أيام الدراسة شرط دخول امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 عملية التعلم بالمرحلة الثانوية مؤكدا أنها إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي, أو المشاركة في الحياة العامة, والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

وشدد القانون علي أهمية المواظباة في الحضور، وأجازت المادة ( 25) من القانون فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة, ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله.