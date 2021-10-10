اخبار العالم

الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بلائحة الخدمات الطبية والرعاية لأعضائها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بلائحة الخدمات الطبية والرعاية لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 23 لسنه 2020 الخاص بإصدار لائحة نظام الخدمات الطبية للأعضاء و العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.

 

 

وتضمن القرار عده مواد خاصه تنظيم اللائحة والاختصاصات والخدمات الطبية المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للصحافة .

 

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 31 لسنه 2020 الخاص ،بإصدار لائحة الرعاية الاجتماعية و الثقافية و للأعضاء و العاملين بالهيئة .

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا