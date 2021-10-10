شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الوطنية للصحافة بلائحة الخدمات الطبية والرعاية لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 23 لسنه 2020 الخاص بإصدار لائحة نظام الخدمات الطبية للأعضاء و العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمن القرار عده مواد خاصه تنظيم اللائحة والاختصاصات والخدمات الطبية المقدمة من قبل الهيئة الوطنية للصحافة .
كما أصدرت الهيئة القرار رقم 31 لسنه 2020 الخاص ،بإصدار لائحة الرعاية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية للأعضاء و العاملين بالهيئة .