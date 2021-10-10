الجيزة تطرح أكشاك للإيجار في هذا الموعد (شروط وتفاصيل).. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، طرح مزايدة علنية لتأجير أكشاك أمام الراغبين في ميداني الجيزة والمريوطية.
وأوضحت الجيزة، في بيان، أن المزايدة ستكون في جلسة 17 / 10 2021 بديوان عام المحافظة بإدارة العقود والمشتريات.
وجاءت التفاصيل على النحو التالي:
أولا- الأوراق المطلوبة
1. صورة البطاقة.
2. كراسة الشروط والمواصفات.
3. تفويض رسمي معتمد.
4. سداد تأمين ابتدائي لدخول المزايدة:
ثانيا- أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:
1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 7 آلاف جنيه.
2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.
ثالثا- أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:
1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.
2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3 آلاف جنيه.
3- كشك رقم "3" تأمين ابتدائي 3 آلاف جنيه.