صور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الدراسة داخل الكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، كليات التربية الرياضية والزراعة والحقوق، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

رافق رئيس جامعة أسيوط، خلال الجولة، الدكتور شحاته غريب نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد حسين عبد العال عميد كلية الحقوق.

وأعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، سعادته بتواجده وسط أبنائه من الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بالعام الجديد ومؤكداً حرصه علي استمرار التواصل المباشر مع الطلاب من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، كما تابع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير البيئة الآمنة لكافة الأفراد داخل الحرم الجامعي، مشيدًا بارتفاع نسب الحضور بين الطلاب.

وتابع الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير العملية التعليمية بعد انتهاء كافة الترتيبات اللازمة والاستعدادات الخاصة التي شملت تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات.