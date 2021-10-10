بمشاركة جنسيات مختلفة.. "وفد قائدي الدراجات الآلية" في جنوب سيناء لتنشيط السياحة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

التقى اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بفوج قائدي الدراجات الآلية "هوكس رالى" خلال تواجدهم بمدينة دهب ضمن خطة برنامجهم لتنشيط السياحة بكافة مدن جنوب سيناء السياحية.

وأوضح رئيس مدينة دهب أنه جرى تنظيم رحلة سياحية بمشاركة نحو 80 دراجة آلية يقودها أعضاء من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية من "روسيا، وأوكرانيا، والأردن"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي وجه بتيسير كافة العقبات التي قد تواجههم.

أكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن مسار الرحلة بدأ من نقطة التجمع في منطقة ماستر شيل أوت في أول طريق السخنة اتجاهًا إلى مدينة دهب، مرورًا بطريق القاهرة السويس ثم نفق الشهيد أحمد حمدي ومنه إلى مدينة شرم الشيخ، وتوجهوا من مدينة دهب إلى مدينة سانت كاترين لزيارة معالمها السياحية،

وقال إن الفوج توجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ تأهبًا للتحرك غدًا إلى القاهرة مرة أخرى، لافتًا أن هذه الجولة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج للمقومات السياحية بالمحافظة، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية السياحية، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية العالمية، والتأكيد على مدى جاهزية هذه المدن لاستقبال السياح.