محافظ عدن يتحدث عن محاولة اغتياله

وقال أحمد حامد لملس لقناة "آر تي": نحن في هذه المهمة بالتأكيد سنواجه الإرهاب ودعاته، ولكن لن يثنينا على الإطلاق ذلك"، مشيرا إلى أن "أعداء الاستقرار والتنمية هم من ارتكبوا هذا العمل".
وعما إذا كان هناك جهات معينة يمكن تسميتها هي التي قامت بهذا التفجير، أجاب محافظ عدن: "كل الجماعات الإرهابية المعادية..نحن نبحث ونتأكد".
وعن الرد الحكومي والإجراءات التي ستتخذها الدولة على محاولة الاغتيال وعمليات التفجير في عدن، قال لملس: "الأجهزة الأمنية الآن تقوم بالتحري والمتابعة، وهناك معلومات ستعرض في حينها..أجهزة الأمن تقوم بمهامها منذ لحظات الانفجار، وسنزود أهلنا بالمعلومات أولا بأولا".
وأوضح أن "هناك إجراءات احترازية بخصوص هذه العمليات".
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