بالفيديو: انفجار ضخم يهز غرب الجزائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

وقع انفجار ضخم، اليوم الأحد، في أحد المواقع الصناعية غرب الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية، بينما تولت السلطات فتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث.

وقال بيان صادر عن محافظة وهران غرب البلاد، إن ”الانفجار وقع في شركة فرتيال بالمنطقة الصناعية بأرزيو“.

وأضاف البيان أنه ”تدخلت على الفور وحدات التدخل والحماية الخاصة لشركة فرتيال ووحدات مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية، من أجل احتواء تداعيات الحادث“.

وأشار إلى أن ”محافظ وهران كلّف مدير الطاقة بالتنقل إلى مكان الحادث رفقة إطارات شركة ”سوناطراك“ عملاق النفط الجزائري، وشركة ”فرتيال“ لمتابعة مخلفات الحادث، بحسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمحافظة“.

ووفق المصدر ذاته، فإن ”الحادث لم يخلف أية خسائر بشرية، بينما تجري السلطات حاليا تقييم الأضرار الناجمة عن الانفجار، كما يتم متابعة الوضعية من قبل كافة المصالح المختصة“.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت الجزائر حوادث عدة مماثلة، ففي يوليو/ تموز 2019، وقع انفجار بأكبر مصنع لإنتاج الغاز في المنطقة الصناعية ببطيوة في محافظة وهران بالغرب الجزائري.

وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك، إن حريقا هائلا شب بالمنطقة الصناعية التابعة لشركة ”سوناطراك“ بمنطقة بطيوة، حيث نشب الحريق بشركة إنتاج الغاز GNL1 التي وصفتها التقارير الإعلامية بأنها ”عصب الاقتصاد الجزائري وعملاق النفط والغاز في البلاد“.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، وقع انفجار كبير، في مجمع ” توسيالي” التركي الموجود بالمنطقة الصناعية بطيوة في ولاية وهران، خلف ثلاث وفيات.

ووقع الانفجار داخل أحد الأفران الرئيسة لصهر الحديد، حيث كان يوجد عدد من العمال الجزائريين والأتراك.

وأفادت مصادر من مصالح الحماية المدنية لولاية وهران حينها، بأن الحادث خلف وفاة عاملين تركيين وجزائري.

وقد شهد مجمع “توسيالي” للمعادن غرب البلاد حالة من الفوضى، صاحبها توقف للعمل استمر لنحو شهر، بعد طرد صاحب المصنع التركي لعدد من العمال الجزائريين، وهو ما لم يوافق عليه زملاؤهم، بحسب تقارير محلية جزائرية.