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الأردن يعلن إدخال تعديل على منح تأشيرات الدخول

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

الاردن

ذكرت صفحة وزارة الداخلية الأردنية على “فيسبوك” ان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات، بحيث يستطيع حاملها دخول المملكة والخروج منها خلال مدة سنة كاملة دون الحاجة إلى أخذ موافقات مسبقة في كل سفرة.

وأشارت وزارة الداخلية الأردنية في بيان صحفي اليوم الأحد، إلى أن هذا الإجراء يأتي “استكمالا للقرارات المتخذة من قبل الوزارة لغايات تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، ومواكبة جميع المستجدات، وبما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ويضمن انسيابية حركة رؤوس الأموال وإيجاد المزيد من فرص العمل”.

وذكر البيان أن التأشيرات التي كانت سلطات المملكة تمنحها سابقا وبحدها الأقصى تنحصر بمدة ستة أشهر ولعدة سفرات فقط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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