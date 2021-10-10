العراق.. اعتقال 77 شخصاً خالفوا الانتخابات التشريعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، 77 شخصاً مخالفاً للانتخابات التشريعية في عدة محافظات ومركز إقليم كردستان العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، إن مفارز اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ألقت القبض على 77 شخصاً لارتكابهم مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية في محافظات "بغداد، ونينوى، وديالى وكركوك، والبصرة، والأنبار، وصلاح الدين، وأربيل مركز إقليم كردستان، وواسط والديوانية".

وأكدت الخلية إحالة المخالفين إلى اللجان القضائية التي تم تشكيلها من قبل مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتوجه العراقيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد من 329 عضواً في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة تلبية للمطالب الشعبية والمرجعية الدينية العليا.