لهذه الأسباب.. اليونان تعزز قواتها عند الحدود مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلن وزير الشرطة اليوناني، الأحد، أنه سيجري نشر 250 حارساً إضافياً عند الحدود البرية مع تركيا، حيث حاول آلاف طالبي اللجوء الدخول العام الماضي.



وقال وزير حماية المواطنين تاكيس تيودوريكاكوس خلال زيارة إلى منطقة كاستانيي "نحن مستعدون.. وسنعزز قوات (الأمن) عبر توظيف 250 عنصراً جديداً من حرس الحدود لمدعم الشرطة اليونانية"، وفق ما نقل عنه بيان للوزارة.

وفي فبراير(شباط) 2020، تدفّق عشرات آلاف المهاجرين باتّجاه اليونان بعدما أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أنه سيسمح بمرور المهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

ووقعت صدامات استمرت لأيام بين طالبي اللجوء والقوات اليونانية فيما اتّهمت الشرطة اليونانية عناصر الأمن الأتراك بإطلاق الغاز المسيل باتّجاه عناصرها. وفي أعقاب الحادثة، استثمرت اليونان في ترسانة جديدة للحد من الهجرة تشمل كاميرات وراداراً وسياجاً فولاذياً بطول 40 كلم وارتفاع 5 أمتار في المنطقة الحدودية حيث يمر نهر إيفروس.

وأفادت هيئة الطيران المدني اليونانية السبت أنه تم وضع منطاد استطلاع مزود بكاميرا حرارية بعيدة المدى في مطار أليكساندروبولي في أغسطس(آب) للمساعدة في مراقبة الحدود.

كما ينشط منطاد "زبلين" تشغّله الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة "أنا" الرسمية الأحد.

وذكرت اليونان بأنها ستنظر في الاتهامات بشأن محاولات غير قانونية لإبعاد المهاجرين الساعين للدخول من تركيا، والتي وردت في تحقيق كبير نشرته وسائل إعلام في عدة دول أوروبية الأربعاء.

ونفت اثينا مراراً بأن تكون ارتكبت أي تجاوزات، بما في ذلك الاتهامات الواردة من مهاجرين أفادوا عن تعرّضهم للضرب فيما نزعت ملابسهم وسرقت ممتلكاتهم قبل إعادتهم قسرا عبر الحدود البرية مع تركيا.