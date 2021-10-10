مقتل 19 شخصا في هجوم بنيجيريا

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

قتل 19 شخصا على الأقل الجمعة برصاص مسلحين ينتمون إلى مجموعة إجرامية فتحوا النار على سوق في شمال غرب نيجيريا.



واستهدف الهجوم سوقا في قرية أونغوان لالي التابعة لمنطقة سابون بيرني في ولاية سوكوتو قرب الحدود مع النيجر.

وقال أمين المصطفى غوبير النائب المحلي عن المنطقة في برلمان سوكوتو لوكالة فرانس برس إن مسلحين "هاجموا السوق بعد ظهر اليوم (الجمعة) وقتلوا 19 شخصا".

وأصيب عدد من التجار في الهجوم ونقلوا إلى مستشفى سابون بيرني بحسب غوبير.

وقال أبو بكر شيهو أحد التجار الذين تمكنوا من الفرار خلال الهجوم، إن "المسلحين قتلوا حوالى عشرين شخصا في السوق وأصيب عدد من الأشخاص بجروح خطرة".

وتابع "وصلوا قرابة الساعة 15,00 بعد الظهر، بعد انتهاء صلاة الجمعة".