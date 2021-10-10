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رفض دعوى طاهر أبو زيد لوقف انتخابات نادي الشمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض دعوى الكابتن طاهر أبو زيد، وزير الأسبق ضد رئيس نادى الشمس ووزير الرياضة بصفتهما، التي يطالب فيها بوقف قرار منع تجديد عضويته داخل النادي، وإقامتها في موعدها.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي الشمس يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري واعتمدت اللجنة الأوليمبية أسماء المرشحين لخوض الانتخابات

كان طاهر أبو زيد، تقدم بطلب تجديد عضويته داخل نادي الشمس الرياضي، بعد أن توقف عن تجديدها منذ عام 2007 حتى عام 2021، مما دفع مجلس الإدارة لإسقاط عضويته.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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