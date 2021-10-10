دموع وفرحة.. مدارس المعادي وطرة البلد تستقبل التلاميذ في أول يوم دراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- نادر نبيل:

استقبلت مدارس المعادي وطرة البلد بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، التلاميذ في أول يوم دراسي جديد.

ويرصد "الخليج 365" بالصور لحظة دخول التلاميذ إلى المدارس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته.

ويبلغ عدد مدارس القاهرة حوالي 5624 مدرسة منها 2900 مدرسة حكومية وتضم حوالي 2.5 مليون طالب.

وتتبع المدارس، كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، مدرستي سراي القبة الإعدادية بنات ونوبار الإعدادية بنات بعابدين لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والصحية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022.

ووجه المحافظ، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق من أجل بناء الوطن ورفعته.