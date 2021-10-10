أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب وتنفيذ 272 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات أمنية لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (أقمشة – إكسسوار محمول).

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 48 قضية، كما نجحت الحملات في تنفيذ 272 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 1391 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.