بالصور.. بدء الدراسة للعام الجامعي بجامعة المنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صور بدء الدراسة للعام الجامعي الجديد بجامعة المنصورة الجديدة.

وقال خطاب، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، إن الكليات التي بدأت بها الدراسة هي الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة، وهندسة وعلوم الحاسب، والقانون الدولي وإدارة الأعمال.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة توفير المعلومات حول البرامج الدراسية المتاحة بالجامعات الأهلية الجديدة (سلمان الدولية ـ الجلالة ـ العلمين الدولية ـ المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، وإتاحتها للطلاب لمساعدة الطلاب في الاختيار الصحيح للبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة، التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.