سلطان عمان يعزي العاهل السعودي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2021 1:22 مساءً

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان بيانا قال فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.