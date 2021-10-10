حماس: أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى لن يروا أبنائهم إلا بشرط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أكتوبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

كشف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأحد، عن آخر تطورات ملف قضية تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لصفقة “وفاء الأحرار” أو ما يسمى بـ”صفقة شاليط”.

وقال قاسم في تغريدة له نشرها عبر صفحته الشخصية على “تويتر”، “لن تُجدي مرواغة حكومة الاحتلال في ملف التبادل وتلاعبها بمشاعر اهالي جنودها”.

وشدد قاسم على أن “أهالي الجنود الأسرى لن يروا ابنائهم إلا بالاستجابة لشروط المقاومة”.

وأضاف “شكل التوقيع على صفقة وفاء الأحرار التي نعيش ذكراها العاشرة اليوم، واحدة من أكبر المحطات التي كسرت بها المقاومة إرادة المحتل وفرضت شروطها وجعلته يجثو على ركبتيه”.

وكانت حماس قد أعلنت، السبت، اختتام اجتماعات وفد قيادتها في القاهرة بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وحضور أعضاء المكتب السياسي من الداخل والخارج، والتي استمرت على مدار عدة أيام وتناولت كافة القضايا والتطورات على الساحة الفلسطينية.

وأكدت الحركة علة أنها تعمل كل ما بوسعها لإنجاح مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأن الأسير مروان البرغوثي على رأس الأسرى المطلوب تحريرهم من سجون الاحتلال.