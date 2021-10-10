غداة الانتخابات التشريعية.. نقل الرئيس التشيكي إلى المستشفى

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

نقل الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم الأحد، إلى المستشفى غداة الانتخابات التشريعية.



وقالت مصادر طبية إن الرئيس زيمان نقل إلى المستشفى العسكري في براغ الأحد، بعد يوم من الانتخابات التشريعية التي جرت وسط تكهّنات بشأن تدهور صحته.

وقالت الناطقة باسم المستشفى الجامعي العسكري في براغ يتكا زينكي لوكالة فرانس برس "نعم يمكنني تأكيد هذه المعلومات"، مضيفة أن طبيب الرئيس سيعلّق على الأمر في وقت لاحق الأحد.

والشهر الماضي قالت صحيفة "برافو"، إن الرئيس التشيكى، توجه إلى المستشفى العسكري المركزي في براغ.

ويعاني زيمان من اعتلال الأعصاب في الساق. وبسبب هذا المرض، انتقل مؤخرا إلى استخدام كرسي متحرك.

وسبق أن خضع الرئيس لفحوصات طبية على خلفية ضعف السمع وانخفاض ضغط الدم، ومرض السكري.