شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل من رئيس وزراء العراق عبر حسابه على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نداءً عاجلًا إلى كل مواطنيه بسرعة التوجه إلى مقار الاقتراع واختيار ممثليهم في الانتخابات التشريعية.

وقال “الكاظمي”، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “شعبنا الكريم.. تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية. أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم”.

وتابع: “صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا”.

وكان “الكاظمي”، أدلى بصوته في الانتخابات التشريعية العراقية، اليوم الأحد، وكان أول ناخب في مركز التصويت، فور فتح صناديق الاقتراع أبوابها في الانتخابات التشريعية.

وأعلنت السلطات العراقية، بدء تطبيق حالة الإغلاق في المنافذ البرية والمطارات إيذاناً ببدء الانتخابات التشريعية.

وذكرت اللجنة الأمنية العراقية، في بيان، أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، تود أن تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء أمس السبت”.

وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بحسب البيان، تم إغلاق الطرق الرئيسية بين المحافظات، كما تم منع حركة المركبات التي تحمل أكثر من 2 طن والدراجات النارية وحركة القطارات.