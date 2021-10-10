شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في انفجار مدوي بعدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات نقلت وكالة رويترز أن قتلى وجرحى سقطوا، جراء انفجار كبير في مدينة عدن اليمنية والسبب مجهول حتى الآن. بينما أفادت موقع الحدث اليمني أن سيارة مفخخة انفجرت في المعلا وسط عدن ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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