حيلة سرية تمنح هاتفك القديم ميزة هامة على آيفون 13 برو

أميركا: يمكنك بسهولة الوصول إلى إحدى الميزات الرئيسية لجهاز آيفون 13 برو على هاتف آيفون القديم.

وأصدر تطبيق Halide الشهير لكاميرا نظام iOS تحديثًا هذا الأسبوع يمنح أجهزة آيفون القديمة إمكانية الوصول إلى "وضع الماكرو" لتصوير الأشياء عن قرب.

تصوير الماكرو الفوتوغرافي هو فن يجعل الأشياء الصغيرة مثل الحشرة أو الزهرة تبدو بالحجم الطبيعي أو أكبر بتفاصيل مذهلة. وتقليديا، لا تعد كاميرات الهواتف الذكية رائعة في التقاط صور الأشياء على بعد بضع بوصات، فقط لأن أجهزة الاستشعار الخاصة بها ليست مصممة لذلك.

ويحتوي كل من آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس اللذين تم طرحهما الشهر الماضي على "وضع ماكرو" خاص مدمج في تطبيق الكاميرا الافتراضي، وهو جزء من "نظام الكاميرا الاحترافي" الجديد الذي طورته شركة أبل، ويعمل عن طريق الجمع بين عدسة الكاميرا فائقة الاتساع والتركيز التلقائي، والنتيجة هي الحصول على صور عالية الجودة حتى للأشياء التي لا تبعد سوى بضعة سنتيمترات عن الكاميرا.

ولحسن مالكي هواتف آيفون القديمة، فإن آخر تحديث لتطبيق Halide المجاني يأتي مع وضع ماكرو المصمم ليعكس الميزة الخاصة بجهاز آيفون 13 برو.

وتعمل ميزة "الماكرو العصبي" الجديدة على أي طراز بدءًا من آيفون 8 وما بعده، وتستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي على الهاتف بشكل مصطنع لتعزيز الصور المقربة، ووفقًا للمطورين، يتضمن ذلك تقنيات فائقة الدقة - والتي تعمل على تكبير حجم الصورة بشكل فعال وتعزز تفاصيلها بشكل مصطنع، والنتيجة هي إنشاء صور تعطي الانطباع بأنها تم التقاطها باستخدام عدسة ماكرو مثل تلك الموجودة في آيفون 13 برو.

ولتجربة الميزة الجديدة، ستحتاج أولاً إلى تنزيل Halide من متجر أبل. ولتشغيل وضع الماكرو في التطبيق، اضغط أولاً على زر التركيز البؤري التلقائي للوصول إلى التركيز البؤري اليدوي، ثم اضغط على زر الزهرة، وعند التنشيط، يتحول التطبيق إلى العدسة على هاتفك بأقرب مسافة تركيز بؤري، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.