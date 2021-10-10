المستشار النمساوي يعلن استقالته

09 أكتوبر , 2021
النمسا: قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت، إنه سيتنحى عن منصبه بعد وضعه قيد التحقيق للاشتباه في ارتكابه جرائم فساد.
وقال كورتس في تصريح لوسائل الإعلام، إنه يقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرغ، وهو دبلوماسي محترف، منصب المستشار خلفاً له.
وأضاف أنه يعتزم الاستمرار زعيماً لحزبه المحافظ وأن يكون زعيم الحزب في البرلمان أيضاً.
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