شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل شرطي وإصابة آخر إثر إطلاق نار بمركز انتخابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد، تعرض مركز انتخابي لهجوم مسلح.

وبحسب ما ذكره موقع السومرية عن مصدر أمني فقد وقع الهجوم في أطراف ناحية السعدية شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأضاف أن مدرسة المهتدي بالله الواقعة في منطقة حمرين، تعرضت لهجوم بإطلاق نار”.

كما أفاد المصدر أن جنديين قد أصيبا جراء الهجوم، منوها أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث لتأمين عملية التصويت.

فيما نفى مصدر أمني لقناة الحدث، إصابة جنديين في الهجوم المسلح على المركز الانتخابي.

ونقلت مصادر لقناة “العربية”، أنه جرى إطلاق النار بالخطأ في مركز انتخابي في ديالى، وقُتل فيه شرطي وأصيب آخر.