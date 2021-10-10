شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 7612 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد تسجيل زيادة طفيفة مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بأمس السبت.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 66.1، فيما كان يبلغ أمس السبت 64.4، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 64.2

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر في ألمانيا 83.8

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 7612 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 24 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 6164 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 9 حالات وفاة.