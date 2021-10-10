شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. تحطم طائرة في تتارستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحطمت الطائرة ذات المحرك الخفيف إل-410، وفقًا للبيانات الأولية، في تتارستان، حسبما أفادت الإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية في تتارستان.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت "في الساعة 9.23 صباحًا، تم تلقي رسالة حول تحطم طائرة خفيفة بالقرب من قاعدة ريس في مدينة مينسيلينسك. المعلومات أولية، وحدات حامية مينسيلينسك للإطفاء والإنقاذ في طريقها إلى مكان الحادث.

وفقا للإدارة، كان هناك 23 شخصا على متن الطائرة (معظمهم مظليين). سحب رجال الإنقاذ سبعة مصابين من الطائرة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من الوصول إلى البقية.

وأكدت أن سبب الحادث عطل في الطائرة.

وقال مصدر مطلع إنه وفقا للبيانات الأولية توفي 16 شخصا وطيارو الطائرة، وتم نقل 7 أشخاص إلى المستشفى.