الداخلية تتحدث عن إجراءاتها الخاصة بيوم الاقتراع وتؤكد: مستعدون لأي طارئ

وقال محمود في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية نتابع بشكل قريب جميع الاجراءات الامنية الخاصة بتامين المراكز الانتخابية".

وأضاف، إن "اجواء الانتخابات تجري بشكل ممتاز وهناك اقبال واسع للعوائل العراقية الى مراكز الاقتراع".



وتابع، "لا توجد اي خروقات امنية وقواتنا على اهبة الاستعداد لاي طارئ".