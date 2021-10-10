العراقيون يعقدون آمالا كبيرة على انتخاباتِ تشرين... فهل تتحقق الاصلاحات؟ (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - مع كل استحقاق انتخابي جديد تراود الآمال الشعب العراقي بحصول انفراج على طريق بناء الدولة والاصلاح حيث يأمل الشعب العراقي ان يكون العرس البنفسجي عتبة حقيقيَّة للتغيير ولنجاح الديمقراطية وأن يكون الاجراء الحقيقي لمواجهة تحديات الواقع ولاعادة تنظيم المسار السياسي إلى ما يناسب حاجة العراقيين إلى الامن الديمقراطي وإلى ايجاد فضاء سياسي جديد له القوة والاهلية للنجاح ولحماية الدولة وتعزيز هويتها الوطنية والسياسية والثقافية.

على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية توزع على عدد المحافظات بحسب نسبها السكانية ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.



ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات أكثر من 3200 مرشح يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.