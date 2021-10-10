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المملكة السعودية تشترط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت واستخدام النقل العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم بدءا من الأحد تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول عدد من الأماكن.

 

وأوضحت أنه بدءا من اليوم: "يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

 

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، السبت، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة بداية من اليوم الأحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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