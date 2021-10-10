شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور لمبادرة حياة كريمة.. جميعها تستهدف بناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك 7 محاور تعمل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرامية لتحسين جودة الحياة في القري والريف، وتستهدف هذه المحاور بناء الإنسان المصرى وتحسين المعيشة، وتمثل هذه المحاول في التالي :

أولا : سكن كريم

رفع كفاءة منازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.

ثانيا: بنية تحتية

مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.

ثالثا خدمات طبية"

بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية. إطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية (سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.. إلخ).

رابعا: خدمات تعليمية

بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وانشاء فصول محو الأمية.

خامسا: تمكين اقتصادي

تدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، إنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل.

سادسا: تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية

تشمل بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن ومبادرات توعوية.

توفير سلات غذائية وتوزيعها مُدَّعمة، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وتنمية الطفولة بإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكسوة أطفال.

سابعا: تدخلات بيئية

كجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.