مصر كابيتال تطلق صندوق استثمار للقابضة المالية للطيران المدني بـ 100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلنت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر عن إطلاق صندوق الاستثمار الأول للشركة القابضة المالية للطيران المدني ذو العائد اليومي التراكمي باسم "صندوق ثروتي الإنمائي"، البالغ حجمه المبدئي 100 مليون جنيه.

وقال بيان من الشركة أن الاكتتاب في الصندوق سيكون لاحقًا من خلال الشركة وشركتها التابعة مصر كابيتال للوساطة في السندات.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال خليل البواب، في بيان اليوم الأحد، إن شركة مصر كابيتال تستمر في التأكيد على ريادتها في قطاع إدارة الأصول من خلال استمرارها في إطلاق منتجات استثمارية تلائم السوق المصري وهو ما يتضح في إطلاق أربعة صناديق منذ بداية العام منها ثلاثة للسيولة النقدية ذات عائد يومي تراكمي بالإضافة لصندوق مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين "كل شهر" الذي أسسته الشركة بداية الشهر الماضي.

وأضاف أن الهدف من إطلاق هذا الصندوق هو إتاحة وسيلة استثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، عن طريق استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية نقدية عالية السيولة القصيرة والمتوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات وبالإضافة إلى الصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى.

وأشار أن الصندوق يتيح للمستثمرين الأفراد الاستثمار بهدف تعظيم العوائد وإتاحة سيولة عن طريق صندوق يوفر عائد يومي تراكمي ومدار من قبل خبراء يمتلكون خبرات متنوعة وفلسفة تطبق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، وهي الاستراتيجية التي ينفرد بها قطاع إدارة الأصول بمصر كابيتال في السوق المصري.

وعبر البواب عن سعادته بالتعاون مع الشركة القابضة المالية للطيران المدني في إطلاق هذا الصندوق، معبرًا عن اعتزازه بالثقة التي تحظى بها مصر كابيتال في السوق المصري كأكبر مدير للأصول في مصر وأحد أكبر المديرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث إجمالي حجم الأصول المدارة.

يذكر أن شركة مصر كابيتال نجحت في تنمية قاعدة الأصول المدارة إلى أكثر من 32 مليار جنيه، في طريقها لتحقيق مستهدفاتها في تعظيم قاعدة الأصول المدارة إلى 35 مليار جنيه كما هو معلن.