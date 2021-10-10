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السعودية تشترط التحصين بجرعتي لقاح لدخول المنشآت واستخدام النقل العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم بدءا من اليوم الأحد تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وأوضحت أنه بدءا من اليوم "يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة بداية من اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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