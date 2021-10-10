هدايا لطلاب جامعة بني سويف في أول أيام الدراسة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

وزع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف هدايا تذكارية على الطلاب خلال اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الطلاب الكمامات، وضرورة تلقي لقاح كورونا قبل الدخول من أبواب الجامعة.

كانت الدراسة انتظمت بكافة كليات الجامعة، وسط حالة من الهدوء التام وإجراءات وقائية مشددة. وأكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أنه جرى استقبال 86 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتأكد من حصول الطلاب على اللقاح حرصاً على سلامتهم.

وأشار إلى متابعته مع عمداء الكليات استقبال الطلاب، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات، و تواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي، مع مطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا.