تغطية خاصة| "رجعوا التلامذة".. إقبال كبير بالمدارس في أول أيام العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محررو الخليج 365:

انطلق اليوم ماراثون العام الدراسي الجديد لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط إقبال كبير من التلاميذ وأولياء الأمور وسط التزام متباين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، على أنه لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس، مشيرًا إلى أن الحضور يومي وإلزامي.

ويمكنكم متابعة بدء العام الدراسي الجديد في التغطية المرفقة:

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نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات استعدادًا لبدء العام الدراسي

حملة لتقليم الأشجار ورفع المخلفات من محيط المدارس في جنوب سيناء - صور

مع بدء الموسم الدراسي.. بيان من مترو الأنفاق للطلاب بشأن "الاشتراكات"

بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد مدرسة خاصة بأول أيام العام الدراسي الجديد

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كمامة وفحص للطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد بأسيوط- صور

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