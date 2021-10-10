​ننتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا.. "الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تشهد أسعار الدواجن والبيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية؛ ما دفع وزارة الزراعة بتكليف كافة الجهات المختصة لعمل دراسة حول أسباب هذا الارتفاع، برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وقال الصياد، إن الأسعار تحركت نتيجة للارتفاع أسعار الإعلاف عالميًا، موضحًا أن وزارة الزراعة تعد دراسة حول الأسباب الحقيقة لمعالجة هذا الأمر وفقًا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة للكيلو ما بين 37 إلى 39 جنيهًا، وبلغ السعر للمستهلك من 41 إلى 43 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 44 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف الصياد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدورات السابقة تسببت في خسائر للمنتجين، خصوصًا صغار المربين بسبب فيروس كورونا، وانخفاض الطلب على الدواجن في ظل إغلاق عدد كبير من المحال والفنادق، لافتًا إلى أن الحياة بدأت تعود مجددًا، وستعود معها الأسعار للانخفاض مرة أخرى.

وتابع نائب وزير الزراعة، أن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني حوالي 14 كيلو في العام، مؤكدًا أنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأشار إلى أن مصر تمتلك 30 منشأة معزولة ومسجلة في منظمة الصحة الحيوانية الخالية من إنفلونزا الطيور، مضيفًا أن الأسعار ستشهد تراجعًا عقب انتهاء كافة المزارع من تطبيق نظام المزارع المغلقة والمعروفة بالأمان الحيوي.

الجدير بالذكر أن مصر تنتج ما يقارب من 1.4 مليار دجاجة سنويًا تنتج حوالي 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 95% من الاكتفاء الذاتي.