العراق يؤكد: لدينا قوات جاهزة في حال أي محاولة للمساس بالانتخابات

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، الأحد، وجود قوات جاهزة في حال أي محاولة للمساس بالعملية الانتخابية.



وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي: "هناك انسيابية عالية في حركة المواطنين، ونتمنى من العراقيين التوافد لصناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم".

وتابع: "قواتنا الأمنية متواجدة في جميع محافظات العراق لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين".

بدوره، أوضح متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه وجه بأن تكون القوات المسلحة محايدة في حماية مراكز الاقتراع.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الأحد، افتتاح 8273 مركزاً في عموم البلاد بنجاح.

ويشارك في مراقبة العملية 1877 مراقبا دوليا منهم من السفارة اللبنانية، والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهند وتركيا واليابان وأيضا كندا وألمانيا وليبيا والبرازيل وروسيا وباكستان.

أما المنظمات فتمثلت بـ"بعثة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المنظمة الأوكرانية العراقية منظمة التعاون الدولي، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية، ومجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأمريكية للتعليم والتطوير".

وبلغت أعداد المراقبين المحليين 160148 مراقبا، و465733 وكيلا من الأحزاب السياسية، و 510 إعلاميا دوليا و 3170 إعلاميا محليا.