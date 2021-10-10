شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 5.7 درحة يضرب جنوب شرق بيرو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة جنوب شرق بيرو في وقت متأخر الليلة الماضية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع مساء السبت على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال كوسكو في متنزه مانو الوطني.

وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد حدوث ما يقرب من 90 % من النشاط الزلزالي في العالم.