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عاجل.. زلزال بقوة 5.7 درحة يضرب جنوب شرق بيرو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة الواقعة جنوب شرق بيرو في وقت متأخر الليلة الماضية.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع مساء السبت على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال كوسكو في متنزه مانو الوطني.

 

وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد حدوث ما يقرب من 90 % من النشاط الزلزالي في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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