ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 238 مليوناً و369 ألفا و454 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 238 مليوناً و369 ألفا و454 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و863 ألفا و98 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 215 مليونا و503 آلاف و341 حالة.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بأن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 17 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الإصابات الجديدة ليست بينها أي حالة انتقلت محليا، وذلك دون تغير عن اليوم السابق، ولم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وحتى التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، سجل البر الرئيسي الصيني 96398 حالة إصابة مؤكدة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إن البرازيل سجلت 16451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و404 حالات وفاة بسبب كوفيد-19.

وصارت البرازيل يوم الجمعة ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى 600 ألف حالة وفاة بكوفيد-19، وارتفع العدد الرسمي للوفيات حاليا إلى 600829، مع تسجيل 21 مليونا و567181 حالة إصابة منذ بدء الجائحة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، تسجيل 6153 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و348 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 3 ملايين و720545 إصابة والوفيات إلى 281958.

وكانت قد قالت في السابق إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجلت وزارة الصحة المصرية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة، السبت، مقارنة مع 811 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت هو 311576 من ضمنهم 262654 حالة تم شفاؤها و17658 حالة وفاة".