شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، فضلا عن فوز كلا من النائبان أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر.