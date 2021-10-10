شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، فضلا عن فوز كلا من النائبان أيمن أبو العلا، ومحمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانه السر.
وتِجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب علي مقاعد ( الرئاسة، الوكيلين، أمانه السر) مع بداية كل دور انعقاد عادى من الفصل التشريعى.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز اختصاصات لجنة حقوق الإنسان فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021 :
1- الحقوق والحريات.
2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
. 4- تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
6- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
7- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.